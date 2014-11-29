Новости Беларуси. Горнолыжный центр «Силичи» открыл 29 ноября зимний сезон. В 2014 году на две недели раньше обычного. Пока любители активного отдыха могут покататься на учебной трассе, 30 ноября начнет работу третья. Планируется, что в ближайшее время станут доступны и остальные. Кстати, новичкам освоить базовые навыки катания помогают профессиональные инструкторы и горнолыжный тренажер.

Отметим, 29 ноября пункты проката и трассы будут работать до 23 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горнолыжник:

Я здесь самый старый горнолыжник. Мне 83 года. Катаюсь 50 лет. Я могу подтвердить слова, которые сказал великий французский горнолыжник: Горные лыжи сами по себе не являются счастьем, но вполне его могут заменить. Я с этим полностью согласен.

Когда о таком виде счастья говорит человек в 83, полвека при этом ловко стоя на лыжах, к тому же специалист в атомной энергетике, начинаешь верить. Снежный поток счастья буквально пронесся по трассе в Силичах. Спустя год.

Людмила Пастернакевич, директор республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Мы успели сделать первую трассу, завтра на большой горке откроем 3 трассу. Постепенно будем открывать все трассы горнолыжного курорта.

В 2013 году по будням в центре собирались порядка тысячи любителей зимнего вида спорта, в выходные — до трех. В этом же сезоне рекорд обещают побить. Как-никак, на склоны зима пришла на несколько недель раньше обычного.

Отдыхающие:

— Настроение отличное, праздничное. Мы готовы учиться, кататься. Очень рады, что приехали.

— Я езжу где-то с 6 лет. Погода очень классная, снег хороший.

Расчехлять лыжи и сноуборды любители активного вида спорта начали с самого утра. Покорять трассу на склон вышли целыми семьями — от мала до велика. Вот и юная Яна с папой настроены по-боевому: домой, только освоив технику.

Отдыхающие:

Я и сам катаюсь ниже среднего. Но очень хочется приобщить к зимним видам спорта детей. Может, они лучше, чем мы станут. В принципе, получается вроде.

Для Владимира как для маленькой Яны трасса в новинку. На лыжных, говорит, бегал, а вот до горных все дело не доходило. Поэтому профессиональный инструктор жизненно необходим.

Олег Белютин, председатель Совета ветеранов горнолыжного спорта:

Уметь падать — то, с чего начинается любое обучение, а потом уже самые элементарные элементы — езда плугом.

В горнолыжном центре, кажется, предусмотрено все: тем, кому спуск зимой — традиция — специальный горнолыжный тренажер, чтобы тело технику вспомнило. И добро пожаловать на заснеженный склон!

Отдыхающие:

— Открытие сезона — всегда хорошо. Перед тем, как выйти на трассу надо подготовится.

— Настроение уже веселое, потому что обувь вот не налазит, но, я думаю, подберем. Мы первый раз.

Впрочем, у этой дружной семьи из Бреста с юными танцовщицами Машей и Ксюшей время на обучение еще есть. При хорошей погоде и большом запасе снега сезон продлится до апреля. Насладиться жарким отдыхом в будние дни можно до 22 часов, а в уикенд по заснеженному склону покататься вплоть до 23 часов. Кстати, когда откроют все трассы, будет решаться возможность и ночного спуска.