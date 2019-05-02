Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Новости Беларуси. Обновленный стадион «Динамо примет II Европейские игры при любой погоде. И привезенный из Рима огонь соревнований не потухнет. 70 % трибун защищены козырьком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё самое современное: от удобных кресел до огромных экранов и инфокиосков. И даже уникальная безбарьерная среда. Теперь главный вопрос – готовы ли спортсмены? Обновленный стадион «Динамо» покажет всё в самых ярких красках. Ну и церемония открытия будет масштабной. Корреспондент Вероника Гришкова о новшествах сердца II Европейских игр.

Стадион «Динамо» не впервые будет принимать соревнования такого масштаба. Олимпийский огонь уже горел здесь во время Олимпиады-80. Тогда Минск стал городом-спутником 22-х Игр. В ближайшее время факел снова зажгут, но уже на обновленном стадионе.

Директор сердца Европейских игр рассказывает: изменилось всё. Даже факел сменил прописку – переехал с восточной трибуны на южную. Появилась мощная система освещения – четыре мачты. Они насчитывают почти по сотне прожекторов каждая. Для удобства зрителей установлены два мультимедийных экрана. Количество сидений на трибунах уменьшилось до 22 тысяч, зато они стали комфортнее и надежнее.

Василий Алексеенко, директор стадиона «Динамо»:

Они прошли такой тест болельщиками «Зенита», что можно быть уверенным: сидения выдержат любого.

Кроме сотен тысяч болельщиков со всего мира, в Минск через месяц приедут тысячи зарубежных журналистов. А это обновленный конференц-зал. Именно здесь победители дадут первые интервью, а журналисты расскажут об этом всему миру. Для этого созданы все условия – зал вмещает 220 человек, организован синхронный перевод на 57 языков мира, установлены большие экраны и шесть переговорных.

Василий Алексеенко:

Это система перевода. Журналисту выдаются наушники. Выбираешь язык и нажимаешь нужную кнопку. Информация приходит в систему управления и выдает перевод.

Информационное сопровождение организовано и для обычных зрителей: появились электронные киоски, в которых можно найти карту и изучить инфраструктуру. Установят и три информационные стойки – здесь будет бюро находок, место для зарядки мобильников и возможность регистрации детей с помощью ярких браслетов, чтобы те не потерялись.