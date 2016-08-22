«Никакие трудности не помешали нам стать командой»: как белорусская сборная прощалась с Рио

Новости Бразилии. Олимпийские игры в Рио завершены. Накануне поздно ночью 80 тысяч зрителей на стадионе «Маракана» и многомиллионная аудитория у экранов телевизоров наблюдали церемонию закрытия. Пока фотографии красочного театрального шоу разлетаются по социальным сетям, домой спешат спортсмены. Впереди – подведение итогов, слова благодарности и небольшой, но отдых перед новыми стартами. В медальном зачете Беларусь с 9-ю награлами разместилась на 40-й позиции. В активе команды – одна золотая, четыре серебряные и столько же бронзовых медалей. Кому-то эта Олимпиада принесла радостные моменты, для кого-то стала личной драмой.

Что писали белорусские спортсмены, находясь последний день в Рио, кого благодарили и с каким настроем намерены идти дальше?





В последний соревновательный день мы всерьез могли рассчитывать на округление медальной статистики, но, увы, белорусские гимнастки-групповички не сумели попасть на пьедестал. Анна Дуденкова, Мария Кадобина, Мария Котяк, Валерия Пищелина и Арина Цицилина набрали пятую сумму баллов в многоборье, пропустив вперед девушек из Италии, Болгарии, Испании и России.

Слова благодарности нашим гимнасткам, тренерскому штабу и всем, кто болел и верил, адресует бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Любовь Черкашина не скрывает: не все сложилось так, как хотелось, но это не повод опускать руки. Это повод собраться и двигаться дальше, с гордо поднятой головой.





Затаив дыхание, белорусы следили за выступлениями наших граций. И тихонько верили: Мелитина Станюта вернется домой с олимпийской медалью. Результаты последнего соревновательного дня стали потрясением не только для поклонников гимнастики, но и для самой Мелитины. Выполняя упражнение, наша гимнастка роняет булаву: шансы на пьедестал тают в воздухе. Итог: Станюта завершает Олимпиаду на пятой строчке.

Чуть позже поклонники напишут: «Мелитина, дорогая, не расстраивайтесь. Вы – пятая, вы – в ТОП-пять лучших гимнасток мира».





Наша Екатерина Галкина по итогам четырех упражнений в финале стала 6-ой. Вероятнее всего, именно на Катю будут делать ставку следующие четыре года.





Легкоатлетка Марина Арзамасова за несколько часов до торжественной церемонии закрытия Игр в Рио обратилась к болельщикам. На своей странице в социальной сети спортсменка поблагодарила за слова поддержки и призналась: «весь год жила только мечтой об олимпийской медали».



В Рио Марина Литвинчук имела три шанса на медаль, но воспользовалась только последним – в четверке. Обиднее всего, наверное, за награду, которая уплыла из рук белоруски на фотофинише. На финише женской 500-метровки Марина проиграла третьему месту новозеландки Каррингтон – 0,1 секунды.

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