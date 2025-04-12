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Военнослужащие благоустроили братскую могилу в агрогородке Прилуки

12 апреля 2025 17:00
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Традиция республиканских субботников не просто формальность. Мы наполняем ее особым смыслом. На это обратил внимание министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с военнослужащими Виктор Хренин работал на братской могиле в агрогородке Прилуки. Здесь захоронены 128 бойцов Красной армии, погибших в боях с захватчиками. Знаковым стало участие в субботнике будущих защитников страны – суворовцев.

Военнослужащие благоустроили братскую могилу в агрогородке Прилуки-2

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня мы живем в таком мире, когда умышленно искажается историческая память, уничтожаются, сносятся памятники. Это хорошо, что в нашей стране этого нет, но это видят наши дети. И наша задача не просто научить их отличать правду от лжи, а еще и вовлечь в сохранение исторической памяти. 

А как это можно сделать? Это можно сделать, только когда действительно на таких местах. Приходишь сюда или приводишь их в порядок.

Всего в республиканском субботнике приняли участие 50 тысяч военнослужащих и их семей.

# Субботники в Беларуси # Виктор Хренин

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