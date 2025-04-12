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Руководство и сотрудники Госсекретариата Совета безопасности присоединились к республиканскому субботнику

12 апреля 2025 16:58
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Цель субботника – не только наведение порядка на земле, но и укрепление активной гражданской позиции общества в стремлении сохранить историко-культурное наследие страны. Таким мнением поделился госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руководство и сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности приняли участие в благоустройстве парка Победы в поселке Новоколосово Столбцовского района, где установлена стела в честь 40-летия Великой Победы. Здесь обновили плитку, убрали листву, а после высадили молодой лес вблизи поселка.

Руководство и сотрудники Госсекретариата Совета безопасности присоединились к республиканскому субботнику-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Это хорошее системное мероприятие, которое позволяет, во-первых, оторваться тем, кто работает в кабинетах, от кабинетной рутины. Во-вторых, подышать свежим воздухом, укрепить свое здоровье, пообщаться в неформальной обстановке. Ну и самое главное, принести пользу своей стране, своему государству, сделать что-то полезное, аккуратное, чистое, чтобы наша страна стала еще лучше и краше. 

# Александр Вольфович # Субботники в Беларуси

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