Руководство и сотрудники Госсекретариата Совета безопасности присоединились к республиканскому субботнику

Цель субботника – не только наведение порядка на земле, но и укрепление активной гражданской позиции общества в стремлении сохранить историко-культурное наследие страны. Таким мнением поделился госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство и сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности приняли участие в благоустройстве парка Победы в поселке Новоколосово Столбцовского района, где установлена стела в честь 40-летия Великой Победы. Здесь обновили плитку, убрали листву, а после высадили молодой лес вблизи поселка.