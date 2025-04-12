«Шалить нельзя – спросят. А то и посадят». Лукашенко про «умных» бизнесменов и цены
В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники. Всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата.
Гордиться можно и нужно своей страной. Но настоящая любовь и патриотизм – это не только про слова да вышиванки, это про действия, мотивированные тем, чтобы всем гражданам было комфортно, а не только отдельно взятым.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы мудро в свое время поступили, когда мы взялись за ценообразование, выработать справедливую цену. К чему это привело? Прежде всего, наши производители, особенно очень «умные» бизнесмены, поняли, что процесс под контролем. Шалить нельзя – спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Я же не хочу, чтобы мы взяли и загубили бизнес. Владимир Евгеньевич, сколько у тебя частный сектор бюджет формирует?
– 45 %.
– Почти половина. Частный сектор. Так зачем курицу убивать, которая золотые яйца несет? Я же это прекрасно понимаю. И так примерно по стране до 40 %. Поэтому я хочу, чтобы люди занимались предпринимательством, что-то создавали, творили и прочее. Но не мешайте другому. Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну.
То поколение, которое сегодня на пенсии, учителя, врачи, которые смотрят за нашими детишками в детском саду, потом в школе, обучают в вузах, и мы такие умные потом становимся. Зачем же мы их обижаем?
Надо честно, справедливо и налоги платить, и людям своим платить, которые на тебя работают. А ты где-то в Майами или еще где пропадаешь. Поэтому я хочу, чтобы была справедливость. Это несколько расходится с тем, как развиваются отдельные и ведущие страны мира. Ну это их дело, но у нашего народа в сознании справедливость. Это суть славянства. Поэтому в свое время мы начали этим заниматься.