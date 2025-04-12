«Шалить нельзя – спросят. А то и посадят». Лукашенко про «умных» бизнесменов и цены

В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники. Всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата.

Гордиться можно и нужно своей страной. Но настоящая любовь и патриотизм – это не только про слова да вышиванки, это про действия, мотивированные тем, чтобы всем гражданам было комфортно, а не только отдельно взятым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы мудро в свое время поступили, когда мы взялись за ценообразование, выработать справедливую цену. К чему это привело? Прежде всего, наши производители, особенно очень «умные» бизнесмены, поняли, что процесс под контролем. Шалить нельзя – спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Я же не хочу, чтобы мы взяли и загубили бизнес. Владимир Евгеньевич, сколько у тебя частный сектор бюджет формирует?