Забота о своей земле, людях, которые на ней трудятся и живут, – прочный фундамент, на котором строится и развивается белорусское государство. Но граждане далеко не всех стран могут похвастаться таким отношением со стороны высшего руководства. Например, подданным Соединенного Королевства ухоженные улицы, порядок и внимание правительства только снятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Британские министры, увлеченные вопросами так называемой большой политики, забывают, для кого они реально работают. Пока официальный Лондон занят военными амбициями, страну накрыл мусорный апокалипсис. В Бирмингеме уже больше месяца не вывозят отходы.
Город превратился в огромную свалку: десятки тысяч тонн мусора, источая зловоние, разлагаются прямо на улицах. В соцсетях вирусятся видео с огромными крысами, разгуливающими по дворам. Причина такого хаоса во втором по величине городе Великобритании – забастовка работников службы вывоза мусора. Они выступают против сокращений сотрудников и урезания зарплат, которые анонсировали местные власти.
Городская администрация объявила чрезвычайное положение и пытается привлечь частные компании, чтобы решить проблему с вывозом отходов. Однако бастующие находят способы блокировать их работу. Отметим, сложившаяся ситуация – не единичный случай. Подобные инциденты возникают и в других британских городах, например, Шеффилд и Питерборо.