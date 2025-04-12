Забота о своей земле, людях, которые на ней трудятся и живут, – прочный фундамент, на котором строится и развивается белорусское государство. Но граждане далеко не всех стран могут похвастаться таким отношением со стороны высшего руководства. Например, подданным Соединенного Королевства ухоженные улицы, порядок и внимание правительства только снятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские министры, увлеченные вопросами так называемой большой политики, забывают, для кого они реально работают. Пока официальный Лондон занят военными амбициями, страну накрыл мусорный апокалипсис. В Бирмингеме уже больше месяца не вывозят отходы.