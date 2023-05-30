Прямой эфир

Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура ЧБ по футболу

30 мая 2023 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Форвард солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура ЧБ по футболу-1

Его команда в очень результативном матче обыграла «Белшину» – 7:3. Нападающий оформил хет-трик и внес значительный вклад в достижение рекордного счета для солигорского стадиона. Теперь белорус с 10 забитыми мячами возглавляет рейтинг снайперов турнира. 

Отметим, Карпицкий также забрал и награду за лучший гол 10-го тура. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ
30 мая 2023 13:04

Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу
30 мая 2023 12:49

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу

ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах
30 мая 2023 12:46

ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах