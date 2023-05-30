Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура ЧБ по футболу

Форвард солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его команда в очень результативном матче обыграла «Белшину» – 7:3. Нападающий оформил хет-трик и внес значительный вклад в достижение рекордного счета для солигорского стадиона. Теперь белорус с 10 забитыми мячами возглавляет рейтинг снайперов турнира.

Отметим, Карпицкий также забрал и награду за лучший гол 10-го тура.