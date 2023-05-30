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Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ

30 мая 2023 13:04
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Две голевые передачи Алексея Протаса помогли «Херши» отыграться и выйти вперед в полуфинальной серии чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ-1

Белорусский форвард продолжает возглавлять список самых ценных исполнителей своей дружины. Поначалу «медведи» уступали «Рочестеру» 0:2. Проснулись они только к концу противостояния. И за 9 минут сумели забросить 4 шайбы. Непосредственное участие в камбэке принял наш нападающий. Он ассистировал при первом и последнем голах. Причем Протас мог забрасывать и сам, но предпочел сыграть надежнее на партнера. В итоге «Херши» победил (4:2) и находится в шаге от финала Кубка Колдера. Белорус с 11 баллами в 11 противостояниях имеет лучший показатель в клубе. 

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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