«Как ни зайдешь – всегда порядок». Посмотрели, в каких условиях живут участники II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. С комфортом и уютом. В таких условиях живут участники II Игр стран СНГ. Центр олимпийской подготовки «Раубичи» на время превратился в спортивный городок. Там проживают атлеты из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости размещены в светлых и уютных блоках. В них имеется все необходимое: телевизоры, кровати, письменные столы, тумбочки и шкафы на каждого человека. Словом, жилое помещение выглядит как малогабаритная квартира. К услугам гостей и тренажерный зал. Здесь спортсмены поддерживают себя в форме на протяжении всего соревновательного периода.

Амина Амантаева, участница II Игр стран СНГ (Казахстан):

Мы выехали за границу впервые на такие соревнования. Нас заселили в отель «Раубичи». Условия тут отличные, питание очень хорошее, вкусное, выбора очень много. Персонал тут очень добрый, приветливый, гостеприимный. Всегда готовы помочь. В комнате убираются каждый день, как ни зайдешь, всегда порядок. Очень-очень тут понравилось.

Наталья Казакова, старший администратор отдела гостиничного обслуживания:

Мы принимали спортсменов из ближнего зарубежья. Были рады, для нас это была честь. Постарались создать все условия, чтобы им было комфортно. Учли все пожелания, каждый спортсмен жил в отдельном номере. Замена постельного белья проводилось так, как нужно – раз в три дня. Полотенце менялось каждый день. Я думаю, что, побывав у нас, в Беларуси, наши спортсмены, которые были у нас, смогут приехать к нам еще.

Кроме этого, персонал гостиницы отвечает и за рацион спортсменов. Трехразовое питание организовано по заранее составленному меню. Ставка на здоровые и полезные продукты. Гостей радуют также и традиционными белорусскими блюдами.