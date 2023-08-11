«Как ни зайдешь – всегда порядок». Посмотрели, в каких условиях живут участники II Игр стран СНГ
Новости Беларуси. С комфортом и уютом. В таких условиях живут участники II Игр стран СНГ. Центр олимпийской подготовки «Раубичи» на время превратился в спортивный городок. Там проживают атлеты из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости размещены в светлых и уютных блоках. В них имеется все необходимое: телевизоры, кровати, письменные столы, тумбочки и шкафы на каждого человека. Словом, жилое помещение выглядит как малогабаритная квартира. К услугам гостей и тренажерный зал. Здесь спортсмены поддерживают себя в форме на протяжении всего соревновательного периода.
Амина Амантаева, участница II Игр стран СНГ (Казахстан):
Мы выехали за границу впервые на такие соревнования. Нас заселили в отель «Раубичи». Условия тут отличные, питание очень хорошее, вкусное, выбора очень много. Персонал тут очень добрый, приветливый, гостеприимный. Всегда готовы помочь. В комнате убираются каждый день, как ни зайдешь, всегда порядок. Очень-очень тут понравилось.
Наталья Казакова, старший администратор отдела гостиничного обслуживания:
Мы принимали спортсменов из ближнего зарубежья. Были рады, для нас это была честь. Постарались создать все условия, чтобы им было комфортно. Учли все пожелания, каждый спортсмен жил в отдельном номере. Замена постельного белья проводилось так, как нужно – раз в три дня. Полотенце менялось каждый день. Я думаю, что, побывав у нас, в Беларуси, наши спортсмены, которые были у нас, смогут приехать к нам еще.
Кроме этого, персонал гостиницы отвечает и за рацион спортсменов. Трехразовое питание организовано по заранее составленному меню. Ставка на здоровые и полезные продукты. Гостей радуют также и традиционными белорусскими блюдами.
Анна Шикавка, администратор ресторана:
В ресторане организовано питание по принципу шведской линии. Мы организовываем питание на выезд, это комплексные обеды, чтобы не прерывались из спортивного процесса, отправляем обеды в Минск. Питание спортсменов организовано с учетом спортивных требований: белки, жиры, углеводы. Белков используется около 20 %, жиров менее 10 % и углеводов большая часть, около 60 %.
II Игры стран СНГ в Беларуси продлятся до 14 августа. Спортсмены соревнуются по 20 видам спорта.