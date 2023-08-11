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II Игры стран СНГ. В Гродно стартует турнир по хоккею на траве 5х5

11 августа 2023 06:23
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Новости Беларуси. Торжество ярких впечатлений и сильных эмоций, незабываемые радость, счастье и, так бывает, разочарование. Это его величество спорт. Твердое второе место в предварительном зачете, плюс 24 медали за день. На II Играх стран СНГ Беларусь показывает красивый результат. Наши атлеты завоевали 29 золотых, 41 серебряную и 76 бронзовых наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Игры стран СНГ. В Гродно стартует турнир по хоккею на траве 5х5-1

Баскетбол 3х3, бокс, волейбол, мини-футбол и плавание – только часть сегодняшней программы. Также в ней современное пятиборье и таиландский бокс. В Гродно стартует турнир по хоккею на траве 5х5. После стартового свистка арбитра на искусственном поле комплексного центра олимпийского резерва в борьбу за титул чемпиона вступят первые соискатели, команды России и Узбекистана. Все организационные вопросы улажены.

II Игры стран СНГ. В Гродно стартует турнир по хоккею на траве 5х5-4

Накануне в город над Неманом прибыли сборные Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и России. Праздник спорта продолжается, радуя его любителей по всей стране. Очередной раз доказывая, что Беларусь – открытая и миролюбивая, а Игры стран СНГ – главное спортивное событие года.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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