В первый день соревнований по плаванию белорусы завоевали девять наград II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Белорусы стали обладателями девяти наград в первый день соревнований по плаванию II Игр стран СНГ в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусы стали обладателями девяти наград в первый день соревнований по плаванию II Игр стран СНГ в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Серебряные медали завоевали Елизавета Акшаева, Данила Бохуров и женский эстафетный квартет. Бронзовые награды в активе Марии Пученковой, Анастасии Подлобниковой, Софии Семеньковой, Владислава Задорожного, Егора Рогатко и мужской эстафетной команды. Во всех решающих заплывах победили россияне. 11 августа состязания продолжатся.