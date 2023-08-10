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В первый день соревнований по плаванию белорусы завоевали девять наград II Игр стран СНГ

10 августа 2023 19:13
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Новости Беларуси. Белорусы стали обладателями девяти наград в первый день соревнований по плаванию II Игр стран СНГ в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день соревнований по плаванию белорусы завоевали девять наград II Игр стран СНГ-1

Серебряные медали завоевали Елизавета Акшаева, Данила Бохуров и женский эстафетный квартет. Бронзовые награды в активе Марии Пученковой, Анастасии Подлобниковой, Софии Семеньковой, Владислава Задорожного, Егора Рогатко и мужской эстафетной команды. Во всех решающих заплывах победили россияне. 11 августа состязания продолжатся.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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