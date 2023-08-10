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Бронза и серебро – белорусские стрелки взяли 7 наград за день

10 августа 2023 18:31
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки продолжают пополнять копилку национальной дружины. В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко 10 августа было разыграно четыре комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бронза и серебро – белорусские стрелки взяли 7 наград за день-1

Наши спортсмены завоевали семь медалей. В стрельбе из малокалиберного пистолета Алина Нестерович заняла второе место, а Зоя Дасько – третье. В командном турнире коллектив «Беларусь-1» завоевал серебряные награды, «Беларусь-3» стала бронзовым призером. В противостоянии юниоров в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Арсений Ливанцов выиграл бронзовую медаль. В командном турнире наш первый состав завоевал серебро, а второй – бронзу.

# Игры стран СНГ # Зоя Дасько # Алина Нестерович # Фотофакт

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