Бронза и серебро – белорусские стрелки взяли 7 наград за день

Наши спортсмены завоевали семь медалей. В стрельбе из малокалиберного пистолета Алина Нестерович заняла второе место, а Зоя Дасько – третье. В командном турнире коллектив «Беларусь-1» завоевал серебряные награды, «Беларусь-3» стала бронзовым призером. В противостоянии юниоров в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Арсений Ливанцов выиграл бронзовую медаль. В командном турнире наш первый состав завоевал серебро, а второй – бронзу.