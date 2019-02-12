Обменять сигареты на сувениры и посетить мобильный медцентр. Как будут заботиться о здоровье гостей во время II Европейских игр

Новости Беларуси. До II Европейских игр остается 129 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что подготовка к ним уже практически на финишной прямой.

Так, 12 февраля обсудили готовность медицинских служб к приему большого количества атлетов и гостей. Корреспондент СТВ Кристина Федорович выясняла подробности.

Кристина Федорович, СТВ:

В июне 2019 года Минск готовится принять II Европейские игры. Событие, о котором в буквальном смысле говорят все. Конечно, ведь такой масштаб: 15 видов спорта, 23 спортивные дисциплины. Нужно учесть множество нюансов. И один из главных – медицинское обеспечение. Кстати, специально ко II Европейским играм разработали концепцию. Так, например, этот мобильный научно-медицинский центр будут использовать ежедневно для анализа состояния спортсменов.

В июне Минск превратится поистине в самую жаркую столицу. Порядка 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Это не говоря о болельщиках. Но стоит учесть и тот факт, что спортивные дисциплины в большинстве своем контактные, то есть травмоопасные. Вопрос оказания медпомощи стоит на первом месте.

Андрей Яцкевич, врач-физиотерапевт РНПЦ спорта:

Мы находимся около аппарата «Криосауна». Заходим сначала в пребанничек, тут температура минус 60 градусов. Человек, организм привыкает к этим температурам. 30 секунд мы побудем. И дальше идем в основную камеру, где будет уже минус 110 градусов.

Такая боевая готовность, возможно, и заслуга опыта директора центра: Олимпийские игры в Ванкувере, Рио-де-Жанейро, Пхенчхане. Геннадий Михайлович сам лично работал на каждых из них и обещает, что недопонимания между иностранцем и врачом уж точно не возникнет.

Геннадий Загородный, директор РНПЦ спорта:

У нас новое поколение врачей, которых мы взяли после завершения медицинского института. Достаточно неплохо владеют иностранными языками, но у нас будет большой акцент на наших волонтеров.

Чтобы медпомощь смогла успеть везде и всюду, разработан план разделения потоков – спортсменов и болельщиков. Установят 18 медпунктов для атлетов и отдельно для гостей праздника. Уже сегодня сформировано 50 смешанных медбригад и столько же – скорой помощи.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:

На этот период у нас продуманы мероприятия по усилению, в том числе график отпусков скорректирован. Мы подключили бригады, которые формируются в Комитете по здравоохранению города Минска, в поликлиниках, которые на себя будут какую-то часть брать неотложных вызовов.

Кстати, в концепции придуман интересный ход: игры пройдут под девизом «Без табака». Все болельщики смогут обменять сигареты на сувениры с символикой. Планируют поощрить и тех, кто попрощается с пагубной привычкой за два месяца до старта Игр.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Будет создана абсолютно понятная и прозрачная система навигации для тех, кто не может отказаться от этой привычки. Оборудованы специальные зоны для курения за пределами спортивных объектов. Мы стараемся сделать комфортно, весело, ярко и абсолютно для всех.