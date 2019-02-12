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Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о безвизе для болельщиков во время II Европейских игр

12 февраля 2019 18:27
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Новости Беларуси. На II Европейские игры без визы. Госдума России ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о безвизовом въезде болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о безвизе для болельщиков во время II Европейских игр-1

Документ, который регулирует порядок передвижения иностранцев во время спортивных состязаний, подписали в Минске в мае 2018 года. Его уже применяли во время российского чемпионата мира по футболу.

Предусмотренный соглашением безвиз значительно упростит дорогу на Европейские игры тысячам потенциальных болельщиков. Для проезда по территории России и Беларуси им понадобится лишь документ, удостоверяющий личность, и билет на соревнования.

Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о безвизе для болельщиков во время II Европейских игр-4

# Европейские игры # Фотофакт

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