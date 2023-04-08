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Стали известны победители и призёры открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию

08 апреля 2023 18:47
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» завершился итоговый турнир сезона – открытый Кубок Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны победители и призёры открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию-1

В мужском одиночном катании первое место занял Евгений Пузанов. У женщин лидер нашей сборной Виктория Сафонова в короткой программе допустила досадную погрешность. Цена оказалась слишком высока. По итогам короткой и произвольной лучшие баллы показала Валерия Ежова. Виктория Сафонова только вторая. В соревнованиях спортивных пар лучшими были Екатерина Бурова и Дмитрий Бушланов, а в танцах на льду победили Елизавета Новик и Александр Кухаревский.

# Фигурное катание # Фотофакт

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