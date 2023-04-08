Стали известны победители и призёры открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию

В мужском одиночном катании первое место занял Евгений Пузанов. У женщин лидер нашей сборной Виктория Сафонова в короткой программе допустила досадную погрешность. Цена оказалась слишком высока. По итогам короткой и произвольной лучшие баллы показала Валерия Ежова. Виктория Сафонова только вторая. В соревнованиях спортивных пар лучшими были Екатерина Бурова и Дмитрий Бушланов, а в танцах на льду победили Елизавета Новик и Александр Кухаревский.