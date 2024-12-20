Как готовят будущих звёзд белорусского спорта – побывали на тренировке «Динамо-Джуниверс»

Белорусское спортивное общество «Динамо» на протяжении столетней истории является кузницей чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». И сегодня работа кипит.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Белорусское спортивное общество «Динамо» на протяжении столетней истории является кузницей чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». И сегодня работа кипит.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
«Динамо-Джуниверс» – лидер среди республиканских специализированных школ по хоккею. Здесь каждый возраст если не победитель, то теснит конкурентов, а всего их в школе 12. Тренерский штаб 24/7 в работе. Вот и сегодня 10-летние парни внимают хоккейную науку, дисциплина железная, КПД – 100 %. Пятый год обучения тренируются шесть раз в неделю, столько же мальчишки занимаются ОФП. В этой группе есть и две девочки, они лихо орудуют клюшкой и не уступают парням. Артур Абметка уже не раз вывозил своих мальчишек на международные старты. В 2024 году повод для гордости – бронза с российского турнира.
Артур Абметка, тренер по хоккею СДЮШОР «Динамо-Джуниверс»:
Я хочу, чтобы мои ребята представляли достойно нашу страну. С гордостью несли герб. Огромное спасибо нашему Президенту за то, как он культивирует любовь к хоккею. Замечательные условия, у нас хорошие результаты. Я уверен, что все хоккейное сообщество старается, чувствует поддержку и прикладывает массу усилий, чтобы оправдывать ожидания главы государства.
Как готовят будущих гимнасток – смотрите в видео.