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Как готовят будущих звёзд белорусского спорта – побывали на тренировке «Динамо-Джуниверс»

20 декабря 2024 19:13
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Белорусское спортивное общество «Динамо» на протяжении столетней истории является кузницей чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». И сегодня работа кипит.

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Как готовят будущих звёзд белорусского спорта – побывали на тренировке «Динамо-Джуниверс»-2

«Динамо-Джуниверс» – лидер среди республиканских специализированных школ по хоккею. Здесь каждый возраст если не победитель, то теснит конкурентов, а всего их в школе 12. Тренерский штаб 24/7 в работе. Вот и сегодня 10-летние парни внимают хоккейную науку, дисциплина железная, КПД – 100 %. Пятый год обучения тренируются шесть раз в неделю, столько же мальчишки занимаются ОФП. В этой группе есть и две девочки, они лихо орудуют клюшкой и не уступают парням. Артур Абметка уже не раз вывозил своих мальчишек на международные старты. В 2024 году повод для гордости – бронза с российского турнира.

Как готовят будущих звёзд белорусского спорта – побывали на тренировке «Динамо-Джуниверс»-4

Артур Абметка, тренер по хоккею СДЮШОР «Динамо-Джуниверс»:
Я хочу, чтобы мои ребята представляли достойно нашу страну. С гордостью несли герб. Огромное спасибо нашему Президенту за то, как он культивирует любовь к хоккею. Замечательные условия, у нас хорошие результаты. Я уверен, что все хоккейное сообщество старается, чувствует поддержку и прикладывает массу усилий, чтобы оправдывать ожидания главы государства. 

Как готовят будущих гимнасток – смотрите в видео.

# Дети # Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая

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