Как готовят будущих звёзд белорусского спорта – побывали на тренировке «Динамо-Джуниверс»

«Динамо-Джуниверс» – лидер среди республиканских специализированных школ по хоккею. Здесь каждый возраст если не победитель, то теснит конкурентов, а всего их в школе 12. Тренерский штаб 24/7 в работе. Вот и сегодня 10-летние парни внимают хоккейную науку, дисциплина железная, КПД – 100 %. Пятый год обучения тренируются шесть раз в неделю, столько же мальчишки занимаются ОФП. В этой группе есть и две девочки, они лихо орудуют клюшкой и не уступают парням. Артур Абметка уже не раз вывозил своих мальчишек на международные старты. В 2024 году повод для гордости – бронза с российского турнира.