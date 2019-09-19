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Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов

19 сентября 2019 08:22
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» одерживает третью победу в регулярном сезоне КХЛ. На родном льду «бело-синие» принимали главного неудачного Восточной конференции – хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов-1

Обе команды стартовали в «гладком сезоне» неудачно, поэтому очки нужны были нужны обоим коллективам. Первые два периода выдались безголевыми, а в третьей части поединка клубы имели возможности, чтобы поразить ворота друг друга, но не получилось. Как итог – встреча перетекла в дополнительное время. А уже в овертайме удача улыбнулась «Динамо»: Марк-Андре Граньяни за 3 секунды до завершения овертайма принес «зубрам» победу – 1:0.

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов-4

Игорь Мартынов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Нужно было бросать, закрывать вратаря. Очень много моментов не получалось делать. Нужно было играть чуть быстрее, так было бы намного лучше и забили бы больше голов.

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов-7

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов-9

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов-11

# Хоккей Беларуси # Игорь Мартынов # Фотофакт

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