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К сборной Беларуси по хоккею присоединились Шостак, Платт и Принс

20 августа 2021 18:42
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, готовящаяся к олимпийской квалификации, получила усиление. К дружине присоединились Константин Шостак, Шейн Принс и Джефф Платт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игроки уже приступили к тренировкам и наверняка сыграют 21 августа в спарринге с «Барысом». Поединок стартует в 15:00.

К сборной Беларуси по хоккею присоединились Шостак, Платт и Принс-1

Шостак минувший сезон провел в системе череповецкой «Северстали», однако выступал в основном в МХЛ. Он сыграл в 31 матче, отразив чуть более 91 % бросков.

К сборной Беларуси по хоккею присоединились Шостак, Платт и Принс-4

Платт является хоккеистом «Салавата Юлаева». В его активе также 31 дуэль и 12 результативных очков. Принс в межсезонье сменил минское «Динамо» на «Автомобилист». За «зубров» форвард провел 57 противостояний, в которых набрал 55 баллов.

# Хоккей Беларуси # Константин Шостак # Шейн Принс # Джефф Платт # Фотофакт

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