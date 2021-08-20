К сборной Беларуси по хоккею присоединились Шостак, Платт и Принс

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, готовящаяся к олимпийской квалификации, получила усиление. К дружине присоединились Константин Шостак, Шейн Принс и Джефф Платт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игроки уже приступили к тренировкам и наверняка сыграют 21 августа в спарринге с «Барысом». Поединок стартует в 15:00.

Шостак минувший сезон провел в системе череповецкой «Северстали», однако выступал в основном в МХЛ. Он сыграл в 31 матче, отразив чуть более 91 % бросков.