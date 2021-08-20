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Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира

20 августа 2021 18:21
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала на чемпионате мира с победы. Наши парни весь матч были в роли догоняющих, но в серии пенальти смогли склонить чашу весов в свою сторону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира-1

Чересчур неуступчивыми оказались представители Сальвадора. На протяжении поединка они вели 2:0, 3:1 и даже 4:2. Но всякий раз белорусы находили контраргументы и сравнивали цифры на табло. По истечении основного времени дуэли на табло горели 4:4. В овертайме белорусы впервые вышли вперед, но за минуту до конца умудрились вновь пропустить.

Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на чемпионате мира-4

Таким образом, выяснение отношений перетекло в серию штрафных ударов. Подопечные Николаса Альварадо забили все. А вот Сальвадор промахнулся. В итоге наши парни занесли себе в актив балл.

Впереди еще два матча группового этапа. 22 августа сыграем со швейцарцами, а 24 – с бразильцами. В четвертьфинал попадут два лучших коллектива из пульки.

# Футбол # Николас Альварадо # Фотофакт

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