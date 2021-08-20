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Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Италии на старте ЧЕ

20 августа 2021 18:24
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Новости Беларуси. Матчем с командой Италии женская сборная Беларуси по волейболу начала участие в чемпионате Европы. Увы, но победно стартовать не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по волейболу проиграла Италии на старте ЧЕ-1

Италия – вовсе не подарок на континентальной арене. И пусть сборная была далека от оптимального состава, эта держава имеет три, а то и четыре полноценных ростера и готова конкурировать со всеми на топ-турнирах.

Поэтому из поражения достаточно сделать нужные выводы и настраиваться на дальнейшую борьбу. Впереди матчи с хорватками, швейцарками, венгерками и словачками. Продолжат путь по Евро четыре сборные из шести.

# Волейбол # Фотофакт

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