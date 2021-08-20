Баскетбол. Женская сборная Беларуси узнала соперниц по квалификации к чемпионату Европы – 2023

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу узнала соперниц по квалификационному турниру к чемпионату Европы – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина Натальи Трофимовой померится силами с командами Нидерландов, Чехии и Ирландии.

Поединки пройдут в рамках отборочной группы E. Согласно системе соревнований, каждый из участников сыграет с каждым дома и на выезде. Пока полное расписание еще не составлено, но нужно отметить, что по два матча будут проводиться в трех окнах. Ближайшая дата – с 7 по 15 ноября 2021 года. А завершится квалификация в период с 5 по 13 февраля 2023 года.

На Евробаскет гарантированно попадет победитель пула, а также четыре лучших коллектива, которые займут вторые места.