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Известны результаты белорусские легкоатлетов на Играх БРИКС

15 июня 2024 17:51
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Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали на спортивных Играх БРИКС. На этот раз порадовали представители легкой атлетики, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Известны результаты белорусские легкоатлетов на Играх БРИКС-1

В беге на 1 500 метров две награды завоевали наши атлеты. Вячеслав Скудный выиграл золото с результатом 3 минуты 45 и 86 сотых секунды. А следом за ним финишировал Дмитрий Савин и завоевал серебро.

Вне конкуренции в женском тройном прыжке была белоруска Виолетта Скворцова. Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья. В ходьбе на 10 тысяч метров бронзовым призером стала Анна Терлюкевич. Павел Селиверстов в прыжках в высоту занял второе место, третий результат показал еще один белорус Никита Данилов.

# Легкая атлетика

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