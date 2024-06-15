Известны результаты белорусские легкоатлетов на Играх БРИКС

Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали на спортивных Играх БРИКС. На этот раз порадовали представители легкой атлетики, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В беге на 1 500 метров две награды завоевали наши атлеты. Вячеслав Скудный выиграл золото с результатом 3 минуты 45 и 86 сотых секунды. А следом за ним финишировал Дмитрий Савин и завоевал серебро.

Вне конкуренции в женском тройном прыжке была белоруска Виолетта Скворцова. Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья. В ходьбе на 10 тысяч метров бронзовым призером стала Анна Терлюкевич. Павел Селиверстов в прыжках в высоту занял второе место, третий результат показал еще один белорус Никита Данилов.