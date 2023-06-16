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Саснович победила Самсонову на подготовительном старте к турниру Большого Шлема

16 июня 2023 14:09
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В Нидерландах в самом разгаре один из подготовительных стартов к очередному турниру Большого Шлема, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 16 июня, за выход в полуфинал боролась Александра Саснович. Поединок завершился победой нашей спортсменки. В соперницы ей досталась гораздо более рейтинговая теннисистка – россиянка Людмила Самсонова. Она 15-я в мировом топе, белоруска – 71-я.

Саснович победила Самсонову на подготовительном старте к турниру Большого Шлема-1

Тем не менее Александра смогла оказать достойное сопротивление. Первый сет выдался ярким и неуступчивым и перешел на тай-брейк, где сильнее была белоруска. Во второй партии Саснович усилила напор, и при счете 3:1 в пользу нашей соотечественницы россиянка досрочно завершила матч по состоянию здоровья. Соперницей Александры Саснович за выход в финал станет россиянка Екатерина Александрова.

# Теннис # Александра Саснович # Людмила Самсонова # Екатерина Александрова # Фотофакт

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