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Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области

05 июня 2019 19:54
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Новости Беларуси. Первый день на Гомельской земле огонь путешествовал по улицам областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-1

Из рук в руки факел передавали спортсмены, актеры, журналисты, сотрудники ведущих предприятий региона. Честь первым пронести «Пламя мира» предоставили человеку, золотыми буквами вписавшему свое имя в историю спорта – Леониду Гейштору, первому в истории белорусскому чемпиону Олимпийских игр.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-4

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-6

Леонид Гейштор, чемпион Олимпийских игр в Риме 1960 года:
В сегодняшний праздник спортивный я с большим подъемом. Чувство, как будто я в Риме выиграл Олимпийские игры. Подъем такой, понимаете? Я очень доволен.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-9

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды:
Для меня это возможность показать людям, что такие общенациональные события, они объединяют. Не важно, в какой сфере ты добиваешься успеха, ты вносишь вклад в нашу страну в целом.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-12

По Гомельской земле «Пламя мира» будет путешествовать еще пять дней. За это время огонь побывает на нефтяных месторождениях в окрестностях Речицы, в плавильных цехах Белорусского металлургического завода, часть пути – по акватории Припяти, в Турове поднимется к истокам белорусской духовности на древнюю Замковую гору.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области-15

Ну а в Мозыре эстафету «Пламени мира» передадут Минской области.

# Европейские игры # Леонид Гейштор # Янина Гончарова # Фотофакт

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