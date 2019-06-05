Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области

Новости Беларуси. Первый день на Гомельской земле огонь путешествовал по улицам областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из рук в руки факел передавали спортсмены, актеры, журналисты, сотрудники ведущих предприятий региона. Честь первым пронести «Пламя мира» предоставили человеку, золотыми буквами вписавшему свое имя в историю спорта – Леониду Гейштору, первому в истории белорусскому чемпиону Олимпийских игр.

Леонид Гейштор, чемпион Олимпийских игр в Риме 1960 года:

В сегодняшний праздник спортивный я с большим подъемом. Чувство, как будто я в Риме выиграл Олимпийские игры. Подъем такой, понимаете? Я очень доволен.

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды:

Для меня это возможность показать людям, что такие общенациональные события, они объединяют. Не важно, в какой сфере ты добиваешься успеха, ты вносишь вклад в нашу страну в целом.

По Гомельской земле «Пламя мира» будет путешествовать еще пять дней. За это время огонь побывает на нефтяных месторождениях в окрестностях Речицы, в плавильных цехах Белорусского металлургического завода, часть пути – по акватории Припяти, в Турове поднимется к истокам белорусской духовности на древнюю Замковую гору.