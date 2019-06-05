«Праздник для самых маленьких гимнасток». В Минске завершился турнир «Принцесса спорта»

Новости Беларуси. В легкоатлетическом манеже на Калиновского на этот раз выступали не бегуны, и даже не прыгуны. В минувшие выходные спорткомплекс оккупировали маленькие гимнастки от 4 до 16 лет: ученицы гимнастической школы «Принцесса спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Республиканский фестиваль «Принцесса спорта. Яркое лето–2019» – заключительный турнир в сезоне у спортсменок. В 2019 году участвовали в турнире 264 команды, причем девочки не только из Минска. Оценивали старания юных гимнасток именитые и титулованные спортсмены.

Кристина Шатило, заместитель председателя Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики:

У нас групповая и эстетическая гимнастика с предметом, детки выступают в командах с разными видом: мяч, обруч, скакалка, булавы. Я думаю, что это праздник как и для самых маленьких гимнасток, так и для старших, потому что это завершеающий турнир в этом учебном году. Он показывает, чему детки научились в течение года, каких результатов достигли.

Дарья Трубарова, участница соревнований:

Выступала вместе со своей командой, получили 3 место. Наш тренер Позняк Екатерина Александровна сказала, что мы самые лучшие и для нее это первое место. Мы не расстроились, получили подарки.