Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

Новости Беларуси. Традиционно в начале лета Минск принимает международный теннисный турнир Belglobalgarant Сup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд этих соревнований составляет 25 тысяч долларов.
Новости Беларуси. Традиционно в начале лета Минск принимает международный теннисный турнир Belglobalgarant Сup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд этих соревнований составляет 25 тысяч долларов.
За главный трофей на столичных грунтовых кортах по улице Жудро спорят участницы 19 стран (это представительницы третьей и четвертой сотни мирового рейтинга). Победитель в одиночке определится 9 июня, ну а днем ранее узнаем лучших в парном разряде.
Прошла квалификация, в которой 11 белорусок боролись за право выступить в основном раунде, но повезло лишь Екатерине Скачковой и Кристине Дмитрук.
Сергей Дубров, главный тренер турнира:
Наверное три года, но два года самые такие заметные. Когда ITF внесли изменения в принцип расчета и проведения профессиональных турниров, появился World Tennis Tour. Система начисления очков и все остальное, они пытаются, с одной стороны, дать возможность юниорам легче пробиваться на эти турниры. С другой, все-таки выделить профессионалов. Осложнилась задача с тем, чтобы вообще попасть на эти турниры. Плюс и борьба будет сложнее для игроков, но интерес возрос. Мы уже действительно видим профессиональный теннис, хочется верить.
Стартовала и часть основного раунда соревнований, где где получившая уайлд-кард белоруска Анна Кубарева смогла выбить из борьбы чемпионку страны Юлию Готовко – 6:3, 6:3. Продолжит состязания и наша Виктория Канапацкая, она переиграла россиянку Амину Аншба – 6:0, 7:5. А вот 198 ракетка мира, белоруска Екатерина Павленко, выступление завершила.