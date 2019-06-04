Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

Новости Беларуси. Традиционно в начале лета Минск принимает международный теннисный турнир Belglobalgarant Сup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд этих соревнований составляет 25 тысяч долларов.

За главный трофей на столичных грунтовых кортах по улице Жудро спорят участницы 19 стран (это представительницы третьей и четвертой сотни мирового рейтинга). Победитель в одиночке определится 9 июня, ну а днем ранее узнаем лучших в парном разряде.

Прошла квалификация, в которой 11 белорусок боролись за право выступить в основном раунде, но повезло лишь Екатерине Скачковой и Кристине Дмитрук.