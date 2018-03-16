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Ивашко вышел в полуфинал турнира в Шэнжене и сыграет с Тацумой Ито

16 марта 2018 18:57
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Новости Беларуси. Илья Ивашко продолжает победное шествие по кортам теннисного турнира категории Challenger в китайском Шэнжене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ивашко вышел в полуфинал турнира в Шэнжене и сыграет с Тацумой Ито-1

Белорус добрался уже до полуфинала. В поединке одной четвертой наш спортсмен одолел итальянца Сальваторе Карузо – 6:3, 6:3. 17 марта за выход в финал Ивашко поспорит с японцем Тацума Ито.

# Теннис # Фотофакт # Илья Ивашко # Сальваторе Карузо # Тацума Ито

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