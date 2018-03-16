Ивашко вышел в полуфинал турнира в Шэнжене и сыграет с Тацумой Ито

Новости Беларуси. Илья Ивашко продолжает победное шествие по кортам теннисного турнира категории Challenger в китайском Шэнжене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус добрался уже до полуфинала. В поединке одной четвертой наш спортсмен одолел итальянца Сальваторе Карузо – 6:3, 6:3. 17 марта за выход в финал Ивашко поспорит с японцем Тацума Ито.