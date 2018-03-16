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Федерация футбола сняла с «Крумкачэй» еще 3 очка, Шунто оштрафован на 20 базовых

16 марта 2018 18:43
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Новости Беларуси. Еще минус три очка: 16 мартая в Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и трансферам футболистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По его итогам было принято решение оштрафовать футбольный клуб «Крумкачы» на три очка. Причина – систематическое неисполнение клубом решений комитета.

Вдогонку Денис Шунто за неявку на заседание был оштрафован на 20 базовых величин. Таким образом «Крумкачы», если пройдут лицензирование, начнут этот чемпионат уже с пятью очками в пассиве. К тому же «вороны» 16 марта отказались от участия и в ответном четвертьфинальном матче кубка Беларуси. Они должы были играть с «Неманом». 

# Футбол Беларуси # Денис Шунто

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