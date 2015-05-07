Футболисты солигорского «Шахтера» сыграли с детьми товарищеский матч под землей на глубине 416 метров

Новости Беларуси. Футбол – игра, которая покоряет не только страны и континенты, но даже глубины. Игроки солигорского «Шахтера» убедительно доказали это, сыграв матч на расстоянии 416 метров ниже поверхности земли.

«Горняки» сразились в товарищеской встрече с командой детей, проходящих курс оздоровления в Республиканской больнице спелеолечения.

«Шахтер», правда, спустился под землю не в полном составе. Солигорский клуб представляли Артур Котенко, Василий Кобин, Михаил Шибун и Неманья Чович. Даже в таком «ослабленном» варианте «Шахтер» одержал победу над юными оппонентами – 23:19, сообщили в программе «СТВ-Спорт».