Чемпионат мира по хоккею-2015: разгромы, сенсации и скандалы первых дней первенства

За первые дни чемпионат мира-2015 уже не раз успел удивить всех любителей хоккея. Хватает и ярких афиш, и напряженных матчей. Не обошлось и без неожиданных результатов. Предлагаем вспомнить некоторые яркие поединки, свидетелями которых мы уже стали.

С места – в карьер. Уже самый первый день чемпионата мира подарил нам два противостояния фаворитов. В группе «А» настоящий триллер разыграли между собой сборные Чехии и Швеции. «Трекрунур» уверенно гнали вперед и заставляли заполненную «О2 Арену» нервничать, но вместе с этим еще яростнее поддерживать свою команду.

Шведы практически весь матч были на два шага впереди соперника, ведя в счете то 3:1, то 4:2, но в третьем периоде в сборной Чехии будто зверь проснулся.

Хозяева не просто сумели счет сравнять, но и заставили нервничать гостей, когда повели 5:4. Однако в итоге, что кажется вполне справедливым, судьба этой встречи решилась в серии послематчевых буллитов. В ней победу праздновали шведы – 6:5, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Пер Мортс, главный тренер сборной Швеции:

Горд тем, как играли мои ребята. У нас молодая и неопытная команда, которая очень хорошо решала проблемы и преодолевала трудности. Даже хорошо, что мы выиграли именно в таком напряженном матче. Также считаю справедливым то, что мы взяли два очка, а не три.

А вот в группе «Б» молодая и амбициозная команда США без проблем разделалась с финалистами прошлого первенства из сборной Финляндии.

Проигрыш со счетом 1:5 стал для команды «Суоми» сильной оплеухой, а вот для американцев – сладким подарком к старту турнира. Победная для сборной США шайба на счету Мэтта Хэндрикса, который в этом матче отметился дублем.

Пекка Ринне, вратарь сборной Финляндии:

Ужасно. Я очень разочарован своей игрой. Напропускал какие-то слишком легкие шайбы. Это ужасно.

Ужасным посчитали болельщики и результат еще одного матча, который прошел 4 мая. Хозяева этого первенства, чехи, уступили Канаде – 3:6. Можно сказать, что исход встречи решили удаления, которых в составе хозяев было немало, которые хоккеисты «кленового листа» более чем удачно реализовывали.

Владимир Ружичка, главный тренер сборной Чехии:

Мы сами себе не дали ни шансов на победу. И в первую очередь из-за удалений. А Канада – очень серьезная команда, против них будет трудно любому.

А вот еще одна встреча запомнилась не только обилием шайб, но и разговорами после поединка.

Матч между сборными России и США не мог обойтись без скандала.

Команда наших соседей впервые проиграла под руководством Олега Знарка на чемпионате мира и сразу же начался поиск виноватых. Крайними стали судьи, на которых, по нашему мнению, пенять не стоит. А сборная США по делу выиграла – 4:2.

Олег Знарок, главный тренер сборной России:

Проигрывать всегда неприятно, особенно Америке. Но сегодня мы играли лучше, чем в прошлом матче. Забей мы свои моменты, все было бы в другую сторону. Незасчитанный гол Плотникова? Вы в курсе, что эта бригада судила в Сочи на Олимпиаде матч с американцами, да? Что тут еще говорить? Не в моей компетенции просить, чтобы эта бригада арбитров больше не обслуживала матчи сборной России. Но к тому, что нас будут судить предвзято, мы были изначально готовы. Особенно с Америкой.