Итоги третьего соревновательного дня чемпионата Беларуси по прыжкам в воду

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по прыжкам в воду — отправная точка для наших спортсменов на первые Европейские игры в Баку. В активе белорусов уже шесть лицензий. В Азербайджан отправятся юниоры, а вот на европейский форум в Германию поедет взрослая национальная команда.

Метровая вышка — не олимпийский вид программы, однако победа на этом снаряде даётся нелегко. 12 финалистов (самому младшему десять лет), определяли сильнейших в новом прыжковом бассейне БГУФКа. В возрастной группе до 18 лет победа досталась Юрию Новрозову, который вместе с викторией отпраздновал и своё семнадцатилетие.

Данный старт определит окончательный выездной состав на первые Европейские игры в Баку, куда отправятся шесть юниоров. Наши ребята уже три года подряд показывают достойные результаты на первенствах континента, поэтому европейская Федерация водных видов спорта выделила для белорусов квоту в количестве шести лицензий.

Андрей Павлюк вышел из юниорского возраста, однако на первенстве выступает вне конкурса. Спортсмен тестирует новую сложную программу перед выступлением на чемпионатах России и Европы. Первые олимпийские лицензии в прыжках в воду будут разыграны на чемпионате мира в Казани этим летом. Лидер женской национальной команды Алёна Хамулькина, к сожалению, на минском старте только зритель, так как девочка проходит реабилитацию после травмы. Но тренерский штаб всё же рассматривает её как участницу евроигр.

Девушки боролись за медали в прыжках с трёхметрового трамплина, победа в группе А досталась Екатерине Велигурской. Соревнования продлятся до 4 апреля, сообщили в программе «СТВ-спорт».