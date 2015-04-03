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Итоги третьего соревновательного дня чемпионата Беларуси по прыжкам в воду

03 апреля 2015 06:56
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Новости Беларуси. Первенство  Беларуси по прыжкам в воду — отправная точка для наших спортсменов на первые Европейские игры в Баку. В активе белорусов уже шесть лицензий. В Азербайджан отправятся юниоры, а вот на европейский форум в Германию поедет взрослая национальная команда.

Метровая вышка — не олимпийский вид программы, однако победа на этом снаряде даётся нелегко. 12 финалистов (самому младшему десять лет), определяли сильнейших в  новом  прыжковом бассейне БГУФКа.  В возрастной группе до 18 лет победа досталась Юрию Новрозову, который вместе с викторией отпраздновал и своё семнадцатилетие.

Данный старт определит окончательный выездной состав на первые Европейские игры в Баку, куда отправятся шесть юниоров. Наши ребята уже три года подряд показывают  достойные результаты на первенствах континента, поэтому европейская Федерация водных видов спорта выделила для белорусов квоту  в количестве шести лицензий.

Андрей Павлюк вышел из юниорского возраста, однако  на первенстве выступает вне конкурса. Спортсмен тестирует новую сложную программу перед выступлением на чемпионатах России и Европы. Первые олимпийские лицензии в прыжках в воду будут разыграны на чемпионате мира в Казани  этим летом.  Лидер женской национальной команды Алёна Хамулькина, к сожалению, на минском старте только зритель, так как девочка проходит реабилитацию после  травмы. Но тренерский штаб всё же рассматривает её  как  участницу евроигр.

Девушки  боролись за медали  в прыжках с трёхметрового трамплина, победа  в группе А досталась  Екатерине Велигурской. Соревнования продлятся до 4 апреля, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

# Спортивные соревнования # Вита Валько # Юрий Новрозов

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