Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.
Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:
Мы планируем привезти две медали с Европейских игр. Я думаю, это высокий результат.
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