Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.