Прямой эфир

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»

05 мая 2019 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Владислав Гончаров, наш олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, – один из первых, в чьих руках побывал факел с «Пламенем мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»-1

Гордость за страну в такие моменты чем-то похожи на радость победы. Потому команда сделает все, чтобы при родных трибунах белорусам чаще пришлось ликовать.

Владислав Гончаров: «Мы планируем привезти две медали с Европейских игр»-4

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:
Мы планируем привезти две медали с Европейских игр. Я думаю, это высокий результат.

«Этот огонь пойдёт по всему миру». Рассказываем детали старта эстафеты «Пламя мира» в Риме

# Европейские игры # Владислав Гончаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс
05 мая 2019 13:12

«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс

ЧМ-2019. Сборная Беларуси с разницей в три шайбы уступает Южной Корее
05 мая 2019 12:13

ЧМ-2019. Сборная Беларуси с разницей в три шайбы уступает Южной Корее

ЧМ-2019. Беларусь играет с Южной Кореей. Текстовый онлайн
05 мая 2019 10:09

ЧМ-2019. Беларусь играет с Южной Кореей. Текстовый онлайн