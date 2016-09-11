Итоги недели: три медали в копилке сборной Беларуси на Паралимпийских играх

Новости Беларуси. Еще одним из главных событий уходящей недели стали, конечно же, успехи Беларуси на Паралимпиаде. На данный момент в копилке белорусской команды три награды. Две из них – золотые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минувшей ночью с новым личным и мировым рекордом второе золото на нынешних стартах завоевал Игорь Бокий. Белорусский пловец стал семикратным чемпионом Паралимпийских игр. В финальном заплыве на дистанции двести метров комплексным плаванием он показал свое лучшее время, оставив далеко позади всех конкурентов. В Рио Игорь Бокий выступит еще в 5-ти дисциплинах, в каждой из которых будет претендовать на подиум.

Также в Рио знаменосец нашей команды Александр Трипуть завоевал бронзу. Спортсмен отправил снаряд на 23 метра и 56 сантиметров, пропустив вперед представителей Греции и Мексики. Стоит отметить, что ранее Александр становился паралимпийским чемпионом. Он побеждал в метании копья на играх в Афинах в 2004 году.

Что ж, ждём новых побед от наших в Рио!