210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»

Новости Беларуси. В Минске завершился финал республиканских соревнований по легкой атлетике среди детей и подростков «Школиада», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте приняло 210 юных спортсменов из всех областей Беларуси.

Соревновались дети в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки. Ребята не только выявляли сильнейших, но и общались в дружеской атмосфере. Подобные турниры крайне важны в первую очередь для самих участников. Именно здесь могут зажечься новые звезды легкой атлетики.

Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

Основная задача детского спорта – это продвижение, вывод этих детей в профессиональные спортсмены. Мы надеемся, что большой процент этих детей дойдет до профессионального спорта, высокие олимпийские вершины покорит. Все дети себя показали на высоком уровне, мы надеемся, что с еще более высокими результатами они пойдут в профессиональный спорт.

Хотя результаты атлетов на этом турнире не стоят во главе угла, ребята все равно старались и смогли приятно удивить. Например, Егор Пантелеев. Парень из команды Могилевской области уверенно финишировал в забеге на 800 метров.