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210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»

25 ноября 2022 15:52
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Новости Беларуси. В Минске завершился финал республиканских соревнований по легкой атлетике среди детей и подростков «Школиада», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте приняло 210 юных спортсменов из всех областей Беларуси.

210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»-1

Соревновались дети в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки. Ребята не только выявляли сильнейших, но и общались в дружеской атмосфере. Подобные турниры крайне важны в первую очередь для самих участников. Именно здесь могут зажечься новые звезды легкой атлетики.

210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»-4

Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:
Основная задача детского спорта – это продвижение, вывод этих детей в профессиональные спортсмены. Мы надеемся, что большой процент этих детей дойдет до профессионального спорта, высокие олимпийские вершины покорит. Все дети себя показали на высоком уровне, мы надеемся, что с еще более высокими результатами они пойдут в профессиональный спорт.

Хотя результаты атлетов на этом турнире не стоят во главе угла, ребята все равно старались и смогли приятно удивить. Например, Егор Пантелеев. Парень из команды Могилевской области уверенно финишировал в забеге на 800 метров.

210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»-7

Татьяна Дятлова, тренер команды Могилевской области:
Честно, не ожидала такой результат, замечательнейший результат. Когда ребенок талантлив, он талантлив во многом, прямо были слезы счастья, гордость берет. Спасибо им, что и у нас такие эмоции, и они, конечно, сами рады и счастливы, что у них получается, что их труд не напрасен.

210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»-10

По итогам соревнований в командном зачете выиграла дружина Гомельской области. Однако памятные призы получили все участники, вне зависимости от занятого места. Главная задача «Школиады» – пробудить в детях любовь к легкой атлетике. И у турнира это получается.

# Легкая атлетика # Дмитрий Демидик # Татьяна Дятлова # Егор Пантелеев # Фотофакт

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