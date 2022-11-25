210 юных спортсменов со всей Беларуси. В Минске завершились соревнования по лёгкой атлетике «Школиада»

Новости Беларуси. В Минске завершился финал республиканских соревнований по легкой атлетике среди детей и подростков «Школиада», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте приняло 210 юных спортсменов из всех областей Беларуси.
Новости Беларуси. В Минске завершился финал республиканских соревнований по легкой атлетике среди детей и подростков «Школиада», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте приняло 210 юных спортсменов из всех областей Беларуси.
Соревновались дети в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки. Ребята не только выявляли сильнейших, но и общались в дружеской атмосфере. Подобные турниры крайне важны в первую очередь для самих участников. Именно здесь могут зажечься новые звезды легкой атлетики.
Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:
Основная задача детского спорта – это продвижение, вывод этих детей в профессиональные спортсмены. Мы надеемся, что большой процент этих детей дойдет до профессионального спорта, высокие олимпийские вершины покорит. Все дети себя показали на высоком уровне, мы надеемся, что с еще более высокими результатами они пойдут в профессиональный спорт.
Хотя результаты атлетов на этом турнире не стоят во главе угла, ребята все равно старались и смогли приятно удивить. Например, Егор Пантелеев. Парень из команды Могилевской области уверенно финишировал в забеге на 800 метров.
Татьяна Дятлова, тренер команды Могилевской области:
Честно, не ожидала такой результат, замечательнейший результат. Когда ребенок талантлив, он талантлив во многом, прямо были слезы счастья, гордость берет. Спасибо им, что и у нас такие эмоции, и они, конечно, сами рады и счастливы, что у них получается, что их труд не напрасен.
По итогам соревнований в командном зачете выиграла дружина Гомельской области. Однако памятные призы получили все участники, вне зависимости от занятого места. Главная задача «Школиады» – пробудить в детях любовь к легкой атлетике. И у турнира это получается.