Итоги года в пулевой стрельбе подвели в заключительный день финала Кубка Беларуси

Звания самых метких определили в стрелковом комплексе имени Тимошенко. Сегодня, 22 декабря, прошел заключительный день финала Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Закрывали турнир соревнования смешанных пар. В стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров сильнее всех были минчанка Мария Мартынова и Илья Чергейко из Гродно. В упражнении «пневматический пистолет» на такой же дистанции на первом месте гродненцы Любовь Яскевич и Иван Казак. Отметим, на данном старте собрались сильнейшие атлеты года. Они соревновались на протяжении всего сезона и прошли четыре этапа отбора. На путевку в финал также могли претендовать призеры чемпионата Беларуси. Главные задачи турнира – подведение итогов работы тренерского состава и спортсменов.

Ольга Моисеенко, главный судья Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Это в первую очередь подведение итогов всего года. Тут выступали сильнейшие спортсмены, которые пробились в финал этих соревнований. Здесь, конечно, корректировка идет с нацкомандой обязательная. Конкуренция у нас очень сильная, спортсмены сильные. И их результаты соответствуют результатам, показанным спортсменами на международных соревнованиях.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

Этот год мы ставим перед всеми провести все мероприятия по подготовке к следующему году, 2024-му, олимпийскому году. По-любому, пустят наших спортсменов, не пустят наших спортсменов, мы сделаем все, чтобы как можно больше было в следующем году у наших спортсменов международных соревнований.

На закрытии соревнований по итогам года грамотами и подарками были награждены лучшие судьи, тренеры и спортсмены. В стрельбе из пистолета были отмечены Зоя Дасько и Иван Казак, в стрельбе из винтовки – Владимир Чернов и Владислава Пронько.

Владислава Пронько, участница Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Конкуренция действительно серьезная у нас, конец года, все стараются показать свои лучшие результаты. Поэтому в финалах пришлось побороться, планирую повышать свой результат, продолжать выступать, нарабатывать, побеждать.