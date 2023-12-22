Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину на выставочном турнире

В рамках Мировой теннисной лиги Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и принесла своей команде «Коршуны» важные баллы, которые позволили одолеть дружину «Соколы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина в единственном сете уступала со счетом 2:5. Однако сумела совершить яркий камбэк и вырвать партию на тай-брейке. А после наша теннисистка была сильнее и на супертай-брейке – 10:6. Таким образом, белоруска взяла реванш за поражение в паре. Напомним, 22 декабря Арина и Паула Бадоса уступили Кырсте и Рыбакиной.