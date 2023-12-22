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Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину на выставочном турнире

22 декабря 2023 20:48
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В рамках Мировой теннисной лиги Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и принесла своей команде «Коршуны» важные баллы, которые позволили одолеть дружину «Соколы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину на выставочном турнире-1

Арина в единственном сете уступала со счетом 2:5. Однако сумела совершить яркий камбэк и вырвать партию на тай-брейке. А после наша теннисистка была сильнее и на супертай-брейке – 10:6. Таким образом, белоруска взяла реванш за поражение в паре. Напомним, 22 декабря Арина и Паула Бадоса уступили Кырсте и Рыбакиной.

# Теннис # Арина Соболенко

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