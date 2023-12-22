Брестское «Прибужье» стало первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд

Дуэль получилась плотной и увлекательной. Оба клуба играли с переменным успехом, то убегая в отрыв, то догоняя соперника. Волейболистки обновленного кадрово, но все же опытного «Прибужья» в решающие моменты матча были более точны и мастеровиты. Гостьи победили – 3:0. Счет по партиям – 25:17, 25:19, 25:21.

Наталья М елянюк, главный тренер ВК « П рибужье»: Результат нас вполне устраивает, победа 3:0 – это в любом случае уже медальки есть. Можно сказать, нам повезло немного с жеребьевкой. Хотя были годы, мы и пять, и шесть лет все время попадали на «Минчанку». Сама по себе игра немного сложная. Понятно, что девочки молодые, хоть они и играют в российской молодежной лиге, но настроиться на такой ровный темп сложно. Хотелось бы немножко больше молодежи дать, но пока нет стабильности.

Василий Курдюк, главный тренер ВК «Минчанка-2»:

Качество волейбола было очень неплохое, где-то в силу молодости допустили ряд ошибок, были провалы по несколько очков, которые не позволили зацепиться хотя бы за одну партию. У нас много переездов, много изменений, разные спортзалы. Для этого возраста это довольно болезненно, приходится играть в разных спортзалах, другими мячами. Это все влияет на качество обработки мяча. И где-то в приеме, например, на подаче мы не использовали максимально свои возможности. Неплохой матч с лидером чемпионата, одним из лидеров. Рассчитываем все-таки, что завтра мы сможем побороться за медаль. За бронзовую, пусть и не за серебро, как настраивали сегодня своих подопечных.

Во втором полуфинальном поединке «Минчанка» была сильнее «Коммунальника» – 3:0. Титульный матч будет сыгран завтра, 23 декабря, в 19:30.