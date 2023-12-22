Прямой эфир

Брестское «Прибужье» стало первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд

22 декабря 2023 20:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд стала команда «Прибужье» из Бреста. В полуфинальном поединке дружина одержала победу над «Минчанкой-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Прибужье» стало первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд-1

Дуэль получилась плотной и увлекательной. Оба клуба играли с переменным успехом, то убегая в отрыв, то догоняя соперника. Волейболистки обновленного кадрово, но все же опытного «Прибужья» в решающие моменты матча были более точны и мастеровиты. Гостьи победили – 3:0. Счет по партиям – 25:17, 25:19, 25:21.

Брестское «Прибужье» стало первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд-4

Наталья Мелянюк, главный тренер ВК «Прибужье»:
Результат нас вполне устраивает, победа 3:0 – это в любом случае уже медальки есть. Можно сказать, нам повезло немного с жеребьевкой. Хотя были годы, мы и пять, и шесть лет все время попадали на «Минчанку». Сама по себе игра немного сложная. Понятно, что девочки молодые, хоть они и играют в российской молодежной лиге, но настроиться на такой ровный темп сложно. Хотелось бы немножко больше молодежи дать, но пока нет стабильности.

Брестское «Прибужье» стало первым финалистом волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд-7

Василий Курдюк, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Качество волейбола было очень неплохое, где-то в силу молодости допустили ряд ошибок, были провалы по несколько очков, которые не позволили зацепиться хотя бы за одну партию. У нас много переездов, много изменений, разные спортзалы. Для этого возраста это довольно болезненно, приходится играть в разных спортзалах, другими мячами. Это все влияет на качество обработки мяча. И где-то в приеме, например, на подаче мы не использовали максимально свои возможности. Неплохой матч с лидером чемпионата, одним из лидеров. Рассчитываем все-таки, что завтра мы сможем побороться за медаль. За бронзовую, пусть и не за серебро, как настраивали сегодня своих подопечных.

Во втором полуфинальном поединке «Минчанка» была сильнее «Коммунальника» – 3:0. Титульный матч будет сыгран завтра, 23 декабря, в 19:30.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко выиграла одиночный и парный матчи на выставочном турнире в ОАЭ
22 декабря 2023 14:31

Соболенко выиграла одиночный и парный матчи на выставочном турнире в ОАЭ

В Минске завершился финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе
22 декабря 2023 14:28

В Минске завершился финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

БК «Минск» потерпел 18-е поражение в Единой лиге ВТБ
22 декабря 2023 11:43

БК «Минск» потерпел 18-е поражение в Единой лиге ВТБ