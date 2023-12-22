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Минское «Динамо» уступило» московскому «Спартаку» в матче КХЛ

22 декабря 2023 20:49
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В КХЛ минское «Динамо» прервало свою трехматчевую беспроигрышную серию. На выезде «зубры» уступили одному из лидеров Западной конференции – московскому «Спартаку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило» московскому «Спартаку» в матче КХЛ-1

У клубов богатая история личных встреч. Однако в рамках нынешнего сезона они играли впервые. Оба коллектива представляют Западную конференцию, но турнирные задачи у них разные. «Динамо» после серии побед смогло закрепиться лишь на восьмом месте. «Спартак» же борется за лидерство. Однако счет в противостоянии открыли именно минчане уже в первом периоде. Но до ухода на перерыв хозяева льда сравняли.

Окончательный счет дуэли – 2:4 в пользу московской команды. 24 декабря подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в гостях у «Витязя».

# Хоккей

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