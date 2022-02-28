ISU внедрит искусственный интеллект в судейство фигурного катания

Международный союз конькобежцев планирует использовать искусственный интеллект при выставлении оценок фигуристам. Работы в этом направлении могут начаться уже весной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разработкой системы занимается специальная рабочая группа ISU, ответственная за внедрение новых инициатив. Предполагается, что с помощью искусственного интеллекта будет подсчитываться количество оборотов прыжка, а также оцениваться степень докрученности и преротация при отталкивании.

Любопытно, что тему использования искусственного интеллекта в фигурном катании с целью более объективной оценки поднял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. В 2020 году он защитил диссертацию на тему «Применение и перспективы технологии захвата движения в фигурном катании».