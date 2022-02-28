Гандбол. Матчи квалификации женского ЧЕ-2022 между сборными Беларуси и Греции перенесены

Новости Беларуси. Отборочные матчи чемпионата Европы между женскими гандбольными сборными Беларуси и Греции, намеченные на начало марта, отменены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Европейская федерация гандбола опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о том, что текущая ситуация не позволяет провести квалификационные матчи женского чемпионата Европы, запланированные на 2 марта в Халкиде и 6 марта в Минске. ЕГФ в дальнейшем рассмотрит данный вопрос в рамках отдельной процедуры.

После двух игровых дней в рамках 3-й квалификационной группы в активе команды Беларуси одно очко, у сборной Греции очков нет.