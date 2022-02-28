Прямой эфир

Хоккей. «Химик» обыграл «Локомотив» в матче экстралиги

28 февраля 2022 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В борьбу за место в плей-офф экстралиги вступили новополоцкий «Химик» и оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В сериях до двух побед встречаются команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 7-го по 10-е.  

Хоккей. «Химик» обыграл «Локомотив» в матче экстралиги -1

«Химик» и «Локомотив» сражаются за право попасть в четвертьфинал турнира. В матче в Новополоцке гости с первых минут подкинули дров в топку – спустя минуту после стартового свистка счет открыл Виталий Тесленко. Ответа ждать пришлось недолго – уже на 6-й минуте Артем Землянкин в большинстве восстановил равновесие – 1:1. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу команды из Новополоцка.

Во вторник, 1 марта, второй стыковой матч проведут «Брест» и «Динамо».  

# Хоккей Беларуси # Виталий Тесленко # Артем Землянкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Матчи квалификации женского ЧЕ-2022 между сборными Беларуси и Греции перенесены
28 февраля 2022 18:35

Гандбол. Матчи квалификации женского ЧЕ-2022 между сборными Беларуси и Греции перенесены

Вольная борьба. Ирина Курочкина завоевала бронзу международного турнира
28 февраля 2022 14:36

Вольная борьба. Ирина Курочкина завоевала бронзу международного турнира

Солигорский «Шахтёр» вышел в полуфинал плей-офф ЧБ по волейболу
28 февраля 2022 12:12

Солигорский «Шахтёр» вышел в полуфинал плей-офф ЧБ по волейболу