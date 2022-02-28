Хоккей. «Химик» обыграл «Локомотив» в матче экстралиги

Новости Беларуси. В борьбу за место в плей-офф экстралиги вступили новополоцкий «Химик» и оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В сериях до двух побед встречаются команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 7-го по 10-е.

«Химик» и «Локомотив» сражаются за право попасть в четвертьфинал турнира. В матче в Новополоцке гости с первых минут подкинули дров в топку – спустя минуту после стартового свистка счет открыл Виталий Тесленко. Ответа ждать пришлось недолго – уже на 6-й минуте Артем Землянкин в большинстве восстановил равновесие – 1:1. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу команды из Новополоцка.