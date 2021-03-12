«Ислочь» победила «Славию» в первом матче ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Первый матч и первый гол нового сезона. Поединком между «Ислочью» и «Славией» стартовал чемпионат Беларуси по футболу. Игра получилась не слишком зрелищной для болельщиков, однако тяжелой для самих исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На поле находились сходные по классу оппоненты. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне «Ислочь» финишировала 7-й, а «Славия» – 9-й. К тому же были не лучшие погодные условия для высоких скоростей: искусственное поле клуба «Минск» выглядело мокрым. Поэтому неудивительно, что обе дружины избрали оборонительную тактику.

В итоге первое и оно же единственное взятие ворот нового чемпионата случилось незадолго до финального свистка. На 89-й минуте забил Глущенков. «Ислочь» сильнее – 1:0.