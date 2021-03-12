Григорий Косяченко о «Золотой ракетке»: мы поддерживаем спортивные школы, чтобы и далее развивать теннис в регионах

Новости Беларуси. Финал второго республиканского командного турнира по теннису на призы Президентского спортивного клуба в эти дни проходит на столичных кортах Национальной академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие мастера большой ракетки в возрасте до 12 лет оспаривают пальму первенства в одиночном, парном и смешанном разрядах. Турнир проходит по круговой системе по формату домашних и гостевых матчей.

Отметим, что на предварительном этапе было заявлено рекордное количество команд – 12. В главный старт прошли дружины Avante Club (Минск) и СДЮШОР «Смена», Гродненская ДЮСШ и Могилевский городской ФСК. Победитель определится 13 марта.