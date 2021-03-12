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Григорий Косяченко о «Золотой ракетке»: мы поддерживаем спортивные школы, чтобы и далее развивать теннис в регионах

12 марта 2021 20:58
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Новости Беларуси. Финал второго республиканского командного турнира по теннису на призы Президентского спортивного клуба в эти дни проходит на столичных кортах Национальной академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Косяченко о «Золотой ракетке»: мы поддерживаем спортивные школы, чтобы и далее развивать теннис в регионах-1

Сильнейшие мастера большой ракетки в возрасте до 12 лет оспаривают пальму первенства в одиночном, парном и смешанном разрядах. Турнир проходит по круговой системе по формату домашних и гостевых матчей.

Отметим, что на предварительном этапе было заявлено рекордное количество команд – 12. В главный старт прошли дружины Avante Club (Минск) и СДЮШОР «Смена», Гродненская ДЮСШ и Могилевский городской ФСК. Победитель определится 13 марта.

Григорий Косяченко о «Золотой ракетке»: мы поддерживаем спортивные школы, чтобы и далее развивать теннис в регионах-4

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:
Очень большая поддержка Президентского спортивного клуба, Федерации тенниса. Кроме того, победители получат, естественно, и диплом, и медаль, они получат и сладкие призы. И плюс ко всему Национальная академия тенниса в этом году определила призы для школы. Это будет сертификат на определенную сумму для получения спортивного инвентаря для тенниса. То есть мы поддерживаем как детей, так и спортивные школы, чтобы можно было и далее развивать теннис в регионах.

Григорий Косяченко о «Золотой ракетке»: мы поддерживаем спортивные школы, чтобы и далее развивать теннис в регионах-7

Турнир проходит уже второй год подряд. Основная цель мероприятия – популяризация тенниса в нашей стране, а также выявление талантливых ребят в этом виде спорта.

# Теннис # Григорий Косяченко # Фотофакт

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