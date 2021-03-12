Сергей Ковальчук о проекте «300 талантов для Королевы»: основная цель – чтобы детки полюбили спорт

Новости Беларуси. Найти королеву для королевы спорта. В Беларуси шестой год кряду успешно реализуется детский легкоатлетический проект «300 талантов для Королевы», благодаря которому спортивные функционеры выявляют юные дарования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ученики 2-4 классов со всех уголков нашей страны проходят многоступенчатый отбор и попадают в финальную часть турнира, где разыгрывают главный трофей соревнований.

Программа состязаний включает эстафету 8 по 50 метров, метание мяча, прыжок на скакалке и барьерный бег на 30 метров. Нынче демонстрировали, кто что может, семь команд. В них вошли представители 77 уголков нашей родины. Юных спортсменов встретили герои современных фильмов и оставались с участниками на протяжении всех выступлений.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Основная цель вот этого проекта – чтобы детки полюбили именно спорт. Проводится в игровой форме, но это уже соревнования. Легкая атлетика – королева спорта, и с этого вида спорта уходят во многие виды детки. Поэтому сегодня главное – заложить основу, а основа закладывается здесь.

Александр Бут-Гусаим, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

Было много скептиков, которые ставили под сомнение этот проект, но есть результаты. Есть результаты в спартакиадах, в первенствах Беларуси, где вот тот первый, второй набор, который был набран – они сейчас становятся чемпионами и призерами республиканских соревнований. И поэтому это уже говорит о том, что проект работает.