Прямой эфир

​Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом

05 августа 2021 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Олимпиада-2020. В легкой атлетике Карина Демидик в прыжках в высоту смогла взять только 190 сантиметров и стала в итоге 19-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом-1

Виталий Жук продолжает свое выступление в рамках десятиборья. Во время метания копья он отправил снаряд на 59 метров 49 сантиметров. Сейчас он занимает промежуточное 12-е место.

​Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом-4

В ходьбе на 20 километров Александр Ляхович преодолел дистанцию за 1 час 31 минуту, что принесло ему финальное 45-е место.

​Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом-7

В финале соревнований прыжков с шестом Ирине Жук покорилась высота 4 метра 50 сантиметров, она заняла 8-е место. Неудачу потерпели наши спортсменки в эстафете 4 по 400 метров и не прошли квалификации.

# Олимпиада 2020 # Карина Демидик # Виталий Жук # Александр Ляхович # Ирина Жук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?
05 августа 2021 14:09

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио
05 августа 2021 13:23

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр
05 августа 2021 12:20

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр