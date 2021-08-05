​Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом

Новости Беларуси. Олимпиада-2020. В легкой атлетике Карина Демидик в прыжках в высоту смогла взять только 190 сантиметров и стала в итоге 19-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Жук продолжает свое выступление в рамках десятиборья. Во время метания копья он отправил снаряд на 59 метров 49 сантиметров. Сейчас он занимает промежуточное 12-е место.

В ходьбе на 20 километров Александр Ляхович преодолел дистанцию за 1 час 31 минуту, что принесло ему финальное 45-е место.