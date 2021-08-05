Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок выдался на редкость упорным. Долгое время спортсменки не могли подобрать ключи друг к другу. Но, к сожалению, белоруска пропустила два результативных действия и вынуждена была уступить.