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Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

05 августа 2021 13:23
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Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио-1

Поединок выдался на редкость упорным. Долгое время спортсменки не могли подобрать ключи друг к другу. Но, к сожалению, белоруска пропустила два результативных действия и вынуждена была уступить.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио-4

Тем не менее в нашей копилке появилась долгожданная награда. Она стала третьей для сборной Беларуси и первой серебряной на нынешней Олимпиаде.

# Олимпиада 2020 # Ирина Курочкина # Рисако Каваи # Фотофакт

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