Прямой эфир

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

05 августа 2021 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?-1

За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков.

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?-4

Что уже говорить про коллег. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины – звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.

# Олимпиада 2020 # Ирина Курочкина # Рисако Каваи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио
05 августа 2021 13:23

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр
05 августа 2021 12:20

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в полуфинал чемпионата Европы
05 августа 2021 10:07

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в полуфинал чемпионата Европы