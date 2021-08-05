Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков.
Что уже говорить про коллег. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины – звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.