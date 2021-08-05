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Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр

05 августа 2021 12:20
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Новости Беларуси. Белорусские борцы в утренней сессии Олимпийских игр гарантировали себе как минимум серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр-1

Магомедхабиб Кадимагомедов, выступающий в весовой категории до 74 килограммов, вначале вышел в полуфинал, что принесло как минимум бронзу, а затем в 1/2-й белорус в блестящем стиле уложил представителя Италии. Таким образом, Кадимагомедов вышел в главную схватку и посражается за золото.

Ванесса Колодинская оступилась на стадии полуфинала и оспорит бронзу.

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр-4

Золотую схватку проведет Ирина Курочкина. Она будет бороться с японкой Каваи. Но при любом раскладе белоруска не опуститься ниже второй позиции в итоговом протоколе.

# Олимпиада 2020 # Рисако Каваи # Магомедхабиб Кадимагомедов # Ванесса Колодинская # Ирина Курочкина # Фотофакт

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