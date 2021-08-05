Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов будет сражаться за золото Олимпийских игр

Новости Беларуси. Белорусские борцы в утренней сессии Олимпийских игр гарантировали себе как минимум серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магомедхабиб Кадимагомедов, выступающий в весовой категории до 74 килограммов, вначале вышел в полуфинал, что принесло как минимум бронзу, а затем в 1/2-й белорус в блестящем стиле уложил представителя Италии. Таким образом, Кадимагомедов вышел в главную схватку и посражается за золото. Ванесса Колодинская оступилась на стадии полуфинала и оспорит бронзу.