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Ирина Шиманович уступила оппонентке на теннисном турнире в Анталье

05 марта 2026 11:19
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Ирина Шиманович в двух сетах уступила украинской теннисистке Олександре Олийниковой и вылетела в 1/8 финала «челленджера» в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Соперница нашей спортсменки располагается выше в мировом рейтинге – на 73-й позиции. Белоруска навязала борьбу в первой партии, но уступила 5:7. во втором отрезке Шиманович ничего не смогла противопоставить – 1:6. За весь поединок у нашей теннисистки одна подача навылет, 3 из 10 спасенных брейкпоинтов и одна двойная ошибка. Вскоре здесь же она сыграет со своей напарницей россиянкой Марией Козыревой против пары Берфу Ченгиз и Ипек Оз.

# Теннис

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