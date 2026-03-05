Ирина Шиманович уступила оппонентке на теннисном турнире в Анталье

Ирина Шиманович в двух сетах уступила украинской теннисистке Олександре Олийниковой и вылетела в 1/8 финала «челленджера» в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперница нашей спортсменки располагается выше в мировом рейтинге – на 73-й позиции. Белоруска навязала борьбу в первой партии, но уступила 5:7. во втором отрезке Шиманович ничего не смогла противопоставить – 1:6. За весь поединок у нашей теннисистки одна подача навылет, 3 из 10 спасенных брейкпоинтов и одна двойная ошибка. Вскоре здесь же она сыграет со своей напарницей россиянкой Марией Козыревой против пары Берфу Ченгиз и Ипек Оз.